Nam thanh niên bị máy cày đè lên người, tử vong dưới ruộng

Ngày 4/12, trên cánh đồng lê, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn hy hữu. Một nam thanh niên đi cày ruộng thuê đã bị máy cày đè lên người tử vong.