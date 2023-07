Nam thần đẹp trai nhất Kpop một thời giờ ra sao?

Giai đoạn hoạt động cùng Sechs Kies từ năm 1997-2000, anh nhiều lần được bình chọn là nam thần đẹp trai nhất Kpop.



Thậm chí, đến tận hiện tại, netizen vẫn truyền tai nhau 1 giai thoại liên quan tới vẻ đẹp xuất chúng của Go Ji Yong thời còn trong Sechskies. Hồi đó, 1 anti-fan của nhóm Sechs Kies ban đầu định ném dưa hấu vào Go Ji Yong nhưng rồi lại tặng trái dưa cho cựu ca sĩ vì "đổ rạp" trước gương mặt điển trai của anh​​​​​​​.

Go Ji Yong sinh năm 1980, ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên của nhóm nhạc Sechs Kies vào năm 1997. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2000, anh tạm dừng hoạt động để theo học diễn xuất. Nhưng tới năm 2004, cựu thành viên Sechs Kies tuyên bố rời khỏi showbiz và chuyển hướng sang kinh doanh. Trong 5 năm qua, Go Ji Yong có vài lần xuất hiện trên sóng truyền hình khi nhận lời tham gia show The Return of Superman (2017), Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny (2022).