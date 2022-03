Nam sinh Việt kể bữa ăn sang chảnh giữa 'thánh địa' Harry Potter

Với những fan ruột của dòng phim đình đám Harry Potter thì hẳn đều từng chết mê trước vẻ đẹp cổ kính và lộng lẫy của tòa lâu đài pháp thuật Hogwarts.

Và đã bao giờ bạn thử tưởng tượng sẽ được ăn tối trong khuôn viên trường Hogwarts với một dãy bàn dài dằng dặc chất đầy đồ ăn? Chắc hẳn sẽ là một trải nghiệm khó quên, đặc biệt với riêng dân Potterhead đấy



Bữa ăn sang chảnh trong toà lâu đài Hogwarts đã trở thành hình ảnh đặc trưng trong phim Harry Porter

Trải nghiệm tưởng chừng chỉ như chỉ có trong phim nhưng lại diễn ra hàng ngày với các sinh viên trường Đại học Oxford - ngôi trường lâu đời bậc nhất nước Anh và cũng là địa điểm thực hiện phần lớn bối cảnh của phim Harry Potter.

Mới đây, trên trang cá nhân, cậu bạn du học sinh Nhật Tiến (21 tuổi) đã chia sẻ về trải nghiệm ăn tối tại "thánh địa học thuật" của dân phù thủy. Được biết, đây chính là một truyền thống đặc biệt chỉ có tại Đại học Oxford, hay còn gọi là Formal Hall (Tạm dịch: "Ăn sang")

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bữa tiệc Formal Hall tại trường Đại học Oxford.

Theo chia sẻ của Nhật Tiến, các trường con của Đại học Oxford có tần suất tổ chức Formal Hall khác nhau. Cụ thể, có trường sẽ tổ chức 1-2 lần/tuần nhưng cũng có trường tổ chức hàng ngày.

Các bữa ăn sẽ được thiết kế giống như trong phim Harry Potter, bao gồm 3-4 món và rượu vang.

Để tham dự Formal Hall thì sinh viên cũng cần tuân thủ những quy tắc riêng. Chẳng hạn như bạn bắt buộc phải mặc đồ sang trọng, hay nếu vào trễ sau khi bữa ăn bắt đầu vào 7h15 tối thì chỉ còn cách phải "đứng ngoài" hoặc phát biểu xin lỗi tất cả mọi người.