Nam sinh viên tử vong dưới chân tòa nhà trường đại học

Tối 27/2, lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, trưa cùng ngày, nam bảo vệ trực tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM (cơ sở Làng đại học quốc gia), phường Đông Hòa, TP Dĩ An được sinh viên báo phát hiện có một người nằm chết dưới sân trường.