Nam sinh TP.HCM được đặc cách nằm làm bài thi tốt nghiệp

Sáng nay (28/6), hơn một triệu thí sinh cả nước bước vào ngày thi tốt nghiệp THPT 2023 đầu tiên với môn Ngữ văn. Tại TP.HCM, ở điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi (quận Gò Vấp), hình ảnh một thí sinh được nằm thi riêng một phòng khiến nhiều người chú ý.

Thí sinh Nguyễn Minh Thiên Phong được đặc cách nằm riêng một phòng làm bài thi. (Ảnh: Nguyễn Hoa)

Thí sinh đặc biệt này là Nguyễn Minh Thiên Phong, học sinh Trường THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp). Lý do Phong được "đặc cách" nằm riêng một phòng để làm bài thi là do trước ngày thi (26/6), Phong bị mổ áp xe da ở mông, do vết thương còn quá mới, gây đau đớn nên em không thể ngồi làm bài được.