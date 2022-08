Nam sinh Quảng Trị giành 12 học bổng Mỹ

Hưng nhận học bổng 4 năm của University of South Florida (36.000 USD), Denison University (49.400 USD), DePauw University (44.500 USD), Beloit College (45.000 USD), Luther College (38.830 USD), Augustana College (37.500 USD), Knox College (178.000 USD), University of Cincinnati (10.000 USD), Valparaiso University (112.000 USD), SUNY Binghamton University (28.000 USD), SUNY University at Buffalo (40.000 USD) và Elon University (34.000 USD).

Trong đó, Đại học South Florida là ngôi trường Khánh Hưng sẽ theo học ngành Khoa học máy tính. Trường nằm trong top 50 đại học tốt nhất toàn nước Mỹ (theo Round University Rankings) và xếp thứ 2 trong nhóm các trường đại học công lập tốt nhất tại bang Florida.

Trương Khánh Hưng.

Chia sẻ với VietNamNet, Hưng cho biết: “Cuối lớp 9 em tham gia phỏng vấn để xin học bổng và đỗ vào 3 trường THPT ở bên Mỹ. Tuy nhiên lúc đó vẫn chưa đủ chín chắn nên ba mẹ khuyên nên ở lại rèn luyện thêm vài năm để sẵn sàng ra nước ngoài. Do đó em chuẩn bị hồ sơ thật kỹ cho lần du học này”.

Năm 2019, Hưng đạt giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý, sau đó, nam sinh trở thành thủ khoa đầu vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị. Trong thời gian ở đây, Hưng luôn giữ danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc với GPA là 9,2 điểm.