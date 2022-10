Nam sinh mỗi tuần mặc một bộ trang phục cổ đến lớp

Các bộ cổ phục Lộc mặc thường có mức giá dao động từ 1,5-2,5 triệu đồng/bộ. Đây là số tiền khá lớn so với sinh viên nên Lộc chỉ may 3 bộ. Ngoài ra, em liên hệ để làm cộng tác viên cho một nhà may chuyên về cổ phục Việt Nam từ cuối năm 2020 nên được mượn đồ miễn phí.

Với tình yêu trang phục cổ của dân tộc, Lộc cho hay em luôn cố gắng để mỗi lần xuất hiện sẽ là một bộ cổ phục khác.

Dù chưa chính thức song với kết quả có được, Lộc cho hay em sẽ tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi của Trường ĐH Ngoại thương.

Trong ngày nhận bằng tốt nghiệp kết thúc quãng đời sinh viên tới đây, Lộc dự tính sẽ mặc áo giao lĩnh, đội mũ tú tài. Tuy nhiên, Lộc cũng chia sẻ rằng coi trọng trang phục cổ nhưng không đồng nghĩa với việc xem nhẹ giá trị của những bộ trang phục khác, em luôn tôn trọng với bản sắc của mỗi bộ trang phục khác nhau.

"Chỉ là em mong rằng sẽ có nhiều người hơn sẵn sàng mặc những trang phục truyền thống trong các ngày bình thường và dần phổ biến nó vào các dịp trọng đại.

Em nghĩ đem trang phục cổ vào đời sống hiện đại là cách tốt nhất để giữ được văn hoá truyền thống thay vì chỉ trưng nó trong viện bảo tàng mà hầu như không mấy ai ghé thăm hay quan tâm”, Lộc bày tỏ.