Nam sinh lớp 8 ở Hà Nội bị đánh chấn thương sọ não đã tử vong

Bệnh nhân N.H.Đ được đưa từ một cơ sở y tế tuyến Trung ương về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ hôm 26/3. Khi đó, đồng tử hai bên của bệnh nhân giãn to 8mm, không có phản xạ ánh sáng; thở hoàn toàn theo máy; huyết áp thấp 60/30mmHg, mạch nhanh 136 lần/phút, phải duy trì thuốc vận mạch; sốt cao 39 độ C, thiểu dưỡng nặng. Bệnh nhân cũng bị suy đa tạng (suy tim, suy thận), hô hấp phụ thuộc máy thở, rối loạn đông máu.

Trong tuần đầu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tình trạng suy thận của bệnh nhân có cải thiện, tiểu được 3.000ml/24 giờ, cắt được thuốc vận mạch, huyết áp ổn định, cắt sốt, có nhịp tự thở xen kẽ. Thời điểm đó, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở máy, điều trị tích cực, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân "có những dấu hiệu thay đổi tích cực nhỏ nhưng chưa đáng kể".