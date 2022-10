Nam sinh lớp 11 bị đánh chết: Bắt tạm giam 7 người

Chiều 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến vụ đánh một nam sinh lớp 11 tử vong. "Cơ quan điều tra đang lấy lời khai và tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc", nguồn tin cho biết.

7 kẻ bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Trần Trung Kiên (SN 2007), Nguyễn Hải Đăng (SN 2007), Nguyễn Võ Hoàng Long (SN 2004), Tạ Hoàng Phúc (SN 2006), Lê Trần Duy Khang (SN 2007), Trần Lê Khoa (SN 2004) và Nguyễn Hoàng Tiến (SN 2005).