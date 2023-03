Nam sinh IELTS 8.5 chỉ ra "bẫy" đề thi thường gặp nhưng dễ bị bỏ qua

Theo Thành Việt, phủ định thông tin là một trong những thách thức phổ biến khi làm bài nghe trong kỳ thi IELTS. "Bẫy" này xuất hiện khi người nói tự phủ định thông tin bản thân hoặc hai người nói trong một bài hội thoại. Cách để nhận biết chính là chú ý đến các chữ mang nghĩa phủ định mệnh đề trước như: However, although, nevertheless, if only, actually…

Việc lắng nghe cẩn thận và tìm kiếm câu trả lời chính xác sẽ giúp bạn tránh những bẫy tương tự.

Lưu ý trong bài thi Nói

Câu hỏi "bẫy" về thì, cấu trúc câu

Câu hỏi trong phần thi nói đôi khi được thiết kế để thử thách kiến thức của thí sinh về một chủ điểm ngữ pháp nhất định, ví dụ như câu điều kiện. Bản thân Thành Việt trong phòng thi rất nhiều lần do áp lực mà quên mất những yếu tố ngữ pháp trong câu hỏi.

"Chẳng hạn: Khi được hỏi là "What would you do if you got your dream job?" (Tạm dịch: Bạn sẽ làm gì nếu bạn có được công việc mơ ước), mình trả lời "I will be happy" (Tôi sẽ rất hạnh phúc), như vậy là mình mắc bẫy rồi.

Vậy nên, khi đi thi, hãy chú ý về ngữ pháp (thì, câu điều kiện...) trong câu hỏi để trả lời sao cho "gãi đúng chỗ ngứa" kẻo mất điểm oan", Thành Việt lưu ý.

Không hiểu câu hỏi nhưng không hỏi lại

Trong trường hợp không hiểu câu hỏi, hãy mạnh dạn hỏi lại để có thể đảm bảo bạn sẽ đưa ra câu trả lời đúng đề. Thành Việt chia sẻ trải nghiệm của bản thân: "Hồi mình 16 tuổi thi IELTS lần đầu tiên, mình được hỏi một câu như sau "Do you think school uniforms should be mandatory" (Bạn có nghĩ là phải bắt buộc học sinh mặc đồng phục không?).