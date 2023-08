Nam sinh Hải Phòng thắng nghẹt thở ở câu hỏi cuối, giành vòng nguyệt quế Olympia

Trận thi tuần 1 tháng 2 quý 4 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra chiều 6/8 chứng kiến màn so tài đầy cam go của 4 nam sinh: Bùi Duy Long (THPT FPT, Hà Nội), Ngô Bảo Anh Tuấn (THPT Trần Phú, Lâm Đồng), Dương Tuấn Khoa (THPT Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hậu (THPT chuyên Long An, Long An).

4 thí sinh tranh tài trong trận thi tuần 1 tháng 2 quý 4 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra chiều 6/8.

Bước vào phần thi đầu tiên - Khởi động, Văn Hậu và Tuấn Khoa cùng giành được 50 điểm, Duy Long 40 điểm, Anh Tuấn 15 điểm.

Từ khóa cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này gồm 2 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi từ còn thiếu trong đoạn bài hát "Nhớ về Hà Nội", không có thí sinh nào đưa ra đáp án chính xác.