Nam sinh đứng giữa lớp, chất vấn giáo viên: 'Học thế thì học làm gì?'

Sau 1 hồi lập luận, nam sinh này thảng thắn chốt 1 câu: "Vậy em hỏi thầy luôn, học như vậy để làm gì?".

Nghe lời "góp ý" của nam sinh, thầy giáo đề nghị anh chàng này đưa ra giải pháp. Lúc này được đà, cậu học sinh tiếp tục nói: "Em biết khi giảng thầy sẽ hỏi: 'Các bạn hiểu chưa?', nhưng có bạn nào dám la lên là 'không hiểu' không?";

"Thầy giảng một đường, nhưng cách bọn em hiểu là một nẻo khác. Những bạn đã học rồi đưa vở cho các bạn chưa hiểu chép, không rõ cách làm ra sao, chỉ chép thôi".