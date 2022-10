Nam sinh đại học bị đánh nguy kịch ngay hành lang giảng đường

Đáng chú ý, sự việc xảy ra ngay lối ra vào của giảng đường khiến nhiều sinh viên hoảng loạn. Nhiều sinh viên chứng kiến không dám vào can ngăn hay báo ngay cho nhà trường có mặt để giải quyết vụ việc kịp thời.

Liên quan đến vụ việc, sáng 11/10, trao đổi với Công an TP.HCM, ông Hoàng Anh Huy - Hiệu trưởng trường Đại học Tài Nguyên - Môi Trường cho biết, nhà trường đã vào cuộc xác minh và mời Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân một sinh viên bị nhóm bạn đánh gục bên hành lang lối vào giảng đường.