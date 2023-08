Nam sinh Đà Nẵng lập kỷ lục thời gian trả lời từ khóa Olympia, giành vòng nguyệt quế

Trận tuần 3 tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 chứng kiến màn tranh tài kịch tính của 4 thí sinh đến từ 3 miền gồm: Trần Khánh Hân (THPT Nguyễn Du, Thái Bình), Hoàng Ngọc Thịnh (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Đoàn Quang Dũng (THPT Vân Nội, Hà Nội) và Nguyễn Châu Gia Hân (THPT Thực hành Sư phạm, Đại học Cần Thơ).

Bước vào phần thi đầu tiên - Khởi động, các thí sinh khá ngang tài ngang sức, bám đuối sát nhau về điểm số - Ngọc Thịnh dẫn đầu với 35 điểm; ba người cùng chơi khác cùng được 25 điểm.

Từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này với ẩn số cần tìm với 11 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Bộ sưu tập tem của An đến từ 16 quốc gia. Mỗi quốc gia An chia thành 59 chủ đề, mỗi chủ đề có 2 con tem. Hỏi bộ sưu tập của An có bao nhiêu con tem?"

Ngay khi MC đọc xong câu hỏi, thí sinh Ngọc Thịnh nhanh chóng nhấn chuông giành trả lời từ khóa vượt chướng ngại vật khiến cả trường quy Đường lên đỉnh Olympia như bùng nổ và hồi hộp chờ đợi câu trả lời.