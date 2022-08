Nam sinh chinh phục cùng lúc 4 bằng thạc sĩ tại châu Âu từng học 20 tiếng/ngày

Ngô Lê Huy Hiền (sinh năm 1998, quê Đà Nẵng) vừa hoàn thành xong 2 năm học Thạc sĩ Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) in Green Networking and Cloud Computing (GENIAL) ở châu Âu và chuẩn bị nhận 4 bằng thạc sĩ liên kết từ chương trình này, gồm: Master of Information and Technology từ trường Leeds Beckett University (Anh); Master of Complex Systems Engineering từ trường Université de Lorraine (Pháp); Master of Computer Science từ trường Luleå tekniska universitet (Thụy Điển) và Master of Green Networking and Cloud Computing từ Ủy ban Châu Âu.

“Về năng lực, em thấy bản thân không quá xuất sắc. Điều giúp em gặt hái được thành quả như ngày hôm nay là nhờ vào những chiến lược do bản thân đề ra và sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt hơn 20 năm qua”, Huy Hiền nói.

Huy Hiền bảo vệ đồ án thạc sĩ tại Pháp. (Ảnh: NVCC)

Năm 2016, khi đạt điểm thi đại học tương đối cao cùng chứng chỉ IELTS và hàng loạt giải thưởng thời phổ thông, Huy Hiền được 5 trường nhận vào học (trong đó 2 trường trao học bổng toàn phần, 1 trường trao học bổng 75% và 1 trường trao học bổng 70%). Quyết định theo học tại Đại học Đà Nẵng, cậu vạch rõ chiến lược học tập và hoạt động ngoại khoá để thuận lợi cho quá trình xin học bổng du học.