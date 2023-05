Nam sinh 18 tuổi nặng 135kg lên ngôi Thần tượng Âm nhạc Mỹ 2023

Đêm chung kết Thần tượng Âm nhạc Mỹ 2023 (American Idol) kéo dài 3 giờ đã kết thúc với chiến thắng dành cho chàng trai Iam Tongi, 18 tuổi, nặng 135 kg. Iam Tongi đã đánh bại Megan Danielle và Colin Stough.

Trong đêm chung kết, Tongi thể hiện 3 màn trình diễn là: I'll be see you, Monsters và Making memories of us. Sau khi được xướng tên là người chiến thắng, anh hát ca khúc Don't let go gửi tặng gia đình, ban giám khảo và khán giả.