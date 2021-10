Nam sinh 14 tuổi tự tử vì bị cấm chơi game

Ngày 25/10, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, tình trạng bệnh nhân vẫn rất xấu. Khi nhập viện, nam sinh hôn mê sâu, co giật liên tục, chụp CT cho thấy phù não rất nhiều.

Bệnh nhân vẫn đang được theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng TP (TP.HCM)

Gia đình cho biết, bệnh nhân là con trai một, từng rất ngoan ngoãn. Gần đây, em ham chơi game online. Thời gian dịch bệnh, phải học trực tuyến tại nhà nên em đã xin mẹ tiền nạp 3G, vừa để học vừa nạp thẻ chơi game.



Việc xin tiền ngày càng nhiều hơn, nam sinh có thái độ cáu gắt với người nhà. Khi mẹ biết chuyện, gia đình xảy ra cãi vã kéo dài. Do trẻ đang tuổi dậy thì, suy nghĩ non nớt, nên có nhiều biểu hiện tiêu cực sau đó.



Ngày 20/10, nam sinh uống khoảng 1/4 chai thuốc trừ sâu tự tử. Chỉ 10 phút sau, nạn nhân sùi bọt mép, co giật và hôn mê.



Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ đã rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.



Theo bác sĩ Phương Vũ, đây là thuốc diệt côn trùng hoạt chất Abamectin. Triệu chứng ngộ độc mức độ nặng bao gồm: hôn mê, suy hô hấp, tụt huyết áp, thỉnh thoảng co giật… Đến nay, tiên lượng vẫn rất xấu.



“Rất đau lòng là loại thuốc trừ sâu bọ này rơi vào nhóm chưa có thuốc giải. Mọi nỗ lực của chúng tôi là hồi sức thần kinh tích cực giảm phù não, an thần, vận mạch cho cậu bé”, bác sĩ Phương Vũ cho biết.



Các bác sĩ khuyến cáo, hành vi tự sát có thể ngăn chặn và đề phòng từ người thân trong gia đình. Đặc biệt với trẻ đang trong độ tuổi dậy thì, phát triển tâm sinh lý, phụ huynh cần dành thời gian để bầu bạn cùng con và phát hiện những dấu hiệu bất thường để kịp thời chia sẻ, lắng nghe trẻ.