Nam shipper để lại xe máy, gieo mình xuống dòng sông Lam

Chiều 8/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, sau gần 2 ngày tìm kiếm, thi thể anh P.V.S. (28 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) đã được tìm thấy, bàn giao cho gia đình.