Nấm rơm: 9 lợi ích và 3 rủi ro đối với sức khoẻ khi ăn loại nấm này

Việc điều chỉnh hoà miễn dịch có thể có tiềm năng kiểm soát một số bệnh nhiễm trùng, bệnh tự miễn, thải ghép cũng như các bệnh ung thư.

Giàu chất chống oxy hoá

Nấm rơm chứa một lượng đáng kể các chất chống oxy hoá như glutathione, lycopene, phenolics, flavonoid, carotenoids, vitamin (A và C) và axit ascorbic. Các chất chống oxy hoá này có khả năng bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra.



Có đặc tính kháng khuẩn

Loại nấm này là nguồn giàu tannin, flavonoid, triterpenoid, anthraquinone và alkaloid có tác dụng chống lại các vi khuẩn khác nhau như Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa và Streptococcus pyogenes.

Tốt cho xương

Cũng như các loại nấm tự nhiên ăn được, nấm rơm chứa nhiều canxi và vitamin D. Do đó, bổ sung loại nấm này rất tốt cho sự phát triển của xương và ngăn ngừa một số tình trạng như loãng xương.

3. Rủi ro đối với sức khoẻ khi ăn nấm rơm

Nấm rơm giàu giá trị dinh dưỡng và an toàn đối với hầu hết mọi người nhưng loại nấm này vẫn có thể gây ra một số rủi ro đối với sức khoẻ: