Nam rapper ném điện thoại fan xuống nước

Bad Bunny, sinh năm 1994, là nam ca sĩ, rapper người Puerto Rico. Anh nổi tiếng sau khi hợp tác với Cardi B và Drake trong các đĩa đơn I Like It và Mia, xếp hạng số 1 và 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ. Album đầu tay X 100pre (2018) của anh cũng được trao giải Latin Grammy cho Best Urban Music Album.

Tạp chí Times vinh danh anh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong danh sách năm 2020.

