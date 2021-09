Nam rapper diện đầm dạ hội, dân mạng thắc mắc 'cái thai đâu rồi'?

Lil Nas X là người đồng tính và anh cũng đã thừa nhận điều đó, đồng thời nam rapper cũng không ngần ngại "bung lụa" để thể hiện cá tính của mình qua các sự kiện, sân khấu biểu diễn hay sản phẩm âm nhạc.

Với Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2021, Lil Nas X sở hữu 6 đề cử, bao gồm 1 đề cử quan trọng tại hạng mục Video of The Year (Video của năm) cho MV Montero (Call me by your name).

Theo Baodatviet