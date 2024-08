Nam rapper đẹp trai, nhiều fan, có người yêu xinh như hoa hậu là ai?

Tháng 6 năm nay, Hieuthuhai, Negav, Hurrykng từ Gerdnang đều ghi dấu ấn khi tham gia "Anh trai say hi". Sau 9 tập, bộ ba được đặc biệt quan tâm, Hieuthuhai được khen ngợi vì lối chơi thông minh, thẳng thắn và khả năng chỉ đạo, sáng tác khi làm đội trưởng.



Hieuthuhai ngày càng phát ngôn mạnh dạn hơn và thường xuyên có những mảng miếng tại "Anh trai say hi". Anh được coi là một trong những "anh trai" hưởng lợi nhất từ chương trình, thu hút nhiều người hâm mộ.



Tuy không công khai bạn gái, Hieuthuhai không che giấu mối quan hệ của mình. Gần đây, ca khúc "Love sand" của đội anh tại "Anh trai say hi" nhắc đến "Babyboo" - tên người yêu tin đồn của Hieuthuhai. Anh cũng tiết lộ bài hát "No love no life" là lời tâm sự với bạn gái. Anh cho biết đang hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại và mong khán giả đến với mình qua âm nhạc.



Bạn gái tin đồn của Hieuthuhai, Tăng Mỹ Hàn, sinh năm 2003, sống tại TPHCM. Cô được khen ngợi về nhan sắc và vóc dáng quyến rũ. Cô có gần 1 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 600 nghìn người trên Instagram. Người đẹp 21 tuổi thường đăng tải về người yêu trên trang cá nhân nhưng không để lộ mặt.

Theo VietNamNet