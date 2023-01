Năm Quý Mão 2023 cúng vía Thần Tài giờ nào để cầu may mắn, phú quý?

Trầu cau (1 quả cau, 1 quả trầu)

Xôi đậu xanh

Lưu ý với lễ vật sau khi lễ xong:

Đồ cúng bằng muối và gạo thì giữ lại trong nhà cho có lộc.

Rượu và nước sau khi cúng xong phải đem tưới xung quanh nhà.

Bánh kẹo đã cúng xong thì giữ lại 1 nửa để ăn, còn 1 nửa đem đi phát lộc.

Vàng thật thì nên cất giữ bên mình để lấy may, còn tiền vàng mã đem đốt ở ngoài cổng để cầu xin Thần Tài phù hộ cho cuộc sống gia đình sung túc, bình an, phát tài phát lộc và may mắn cả năm.

Văn khấn vía Thần Tài

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương. Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.