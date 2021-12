Nam Phi: Tín hiệu đáng mừng về dịch bệnh do biến thể Omicron

2 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện Khayelitsha, Nam Phi. Ảnh: Telegraph

Sự bùng phát các ca nhiễm biến thể Omicron tại Nam Phi đang được cho là chậm lại với số bệnh nhân phải nhập viện thấp hơn và chưa ghi nhận ca tử vong nào. Chỉ 15% số bệnh nhân phải nằm điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.



Các chuyên gia y tế hàng đầu đã dành lời ca ngợi cho người lãnh đạo đất nước này vì đã không ban bố lệnh phong toả trong bối cảnh các ca nhiễm mới gia tăng nhanh chóng.



Ngày 12/12, Nam Phi ghi nhận 17,154 ca nhiễm mới, tăng 4,8% so với tuần trước và tăng 1.000 người so với ngày 11/12.



Con số này đã giảm so với ngày 09/12 khi số ca nhiễm mới được ghi nhận là 22.391 ca.



Chính điều này đã khiến mọi người tin rằng Omicron có thể gây bệnh nhẹ hơn Delta với tỷ lệ nhập viện ít hơn và không có ca tử vong cho tới thời điểm hiện tại.



Tuy nhiên, điều này vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn bởi độ tuổi trung bình của dân số ở Nam Phi rất trẻ (27 tuổi).



Theo Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm của Nam Phi, trong những tuần gần đây, chỉ có khoảng 30% bệnh nhân nhiễm COVID-19 phải nhập viện điều trị có diễn biến bệnh nặng.



Hy vọng cho tương lai



Con số nhập viện điều trị của đợt dịch này ở Nam Phi thấp hơn 1 nửa so với con số được ghi nhận trong những tuần đầu tiên của các đợt dịch trước.



Thời gian nằm viện điều trị đối với các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron là 2,8 ngày trong khi ở các biến thể khác, thời gian điều trị thường là 8 ngày.



Các bệnh viện ở Anh cũng đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nhiễm Omicron sau 2 tuần kể từ khi biến thể này xuất hiện tại đây.



Ông Barry Schoub, Cố vấn của Chính phủ Nam Phi về dịch bệnh COVID-19, cho biết có cả tin tốt và tin xấu về biến thể mới.



"Chúng ta thấy sự gia tăng đột biến các ca nhiễm mới trong nhiều ngày với cấp số nhân. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện lại không cao đến vậy và số bệnh nhân phải nằm trong phòng điều trị đặc biệt chỉ có 15%".



"Biểu hiện lâm sàng có vẻ nhẹ nhưng cũng có thể là do khả năng miễn dịch của chúng ta đã cao hơn, đó là một tin tốt."



"Ngược lại, một tin xấu đó là biến thể mới đã né tránh được vaccine. Có rất nhiều người đã được tiêm phòng đầy đủ vẫn nhiễm bệnh mặc dù phần lớn là những biểu hiện nhẹ".



Theo ông Shabir Madhi, giáo sư tiêm chủng tại Đại học Witwatersrand (Johannesburg, Nam Phi), số ca nhập viện vẫn còn thấp so với số lượng ca nhiễm.



Ông cũng ca ngợi chính sách chống dịch của Nam Phi khi không ban bố lệnh phong toả và bình tĩnh ứng khó ngay cả khi các trường hợp nhiễm bệnh gia tăng.



Không hoảng loạn trước dịch bệnh



Một số nhà toán học tin rằng, số lượng các ca nhiễm ở tỉnh Gauteng, nơi biến thể mới lần đầu tiên được phát hiện, đã đạt đỉnh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đất nước này đang chuẩn bị đối mặt với làn sóng các ca mắc mới khác.



Tại Anh, chính quyền đang kêu gọi tất cả người dân đủ điều kiện tiêm mũi thứ 3 đi tiêm chủng càng sớm càng tốt sau khi có thông tin các mũi bổ sung có thể tăng cường khả năng bảo vệ lên tới 75% trước biến thể mới.



Chuẩn bị ứng phó với một làn sóng dịch bệnh mới



Bộ trưởng Giáo dục Nadhim Zahawi lo ngại sẽ có một sự bùng nổ số lượng ca bệnh Omicron ở Anh, với một triệu ca nhiễm trùng vào cuối tháng này.



Ông nói: "Đất nước chúng ta đang tồn tại một biến thể rất dễ lây lan. Nó sẽ chiếm ưu thế và phát triển theo cấp số nhân. Sẽ có khoảng 1 triệu ca nhiễm mới vào cuối tháng 12 và sẽ có khoảng 10.000 ca nhập viện điều trị. Ba ngày sau, số ca mắc mới sẽ là 2 triệu và tăng dần thành 4 triệu, 8 triệu."



Tiến sĩ Susan Hopkins, Trưởng Ban Cố vấn Y tế tại Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, nói: "Đó là một làn sóng lớn và nó đang ập tới chúng ta. Kể cả khi Omicron chỉ nguy hiểm bằng 1 nửa Delta thì chúng ta vẫn phải đối mặt với một số lượng lớn các ca nhập viện và tử vong gây ra bởi nó".



Tại Vương quốc Anh, các quy định đeo khẩu trang, hộ chiếu vaccine và làm việc tại nhà vẫn đang được áp dụng.



Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng cần phải có những hạn chế cứng rắn hơn để ngăn chặn khoảng 25.000 đến 75.000 ca tử vong ở Anh trong vòng 5 tháng tới do biến thể Omicron.