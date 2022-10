Nam nghệ sĩ 24 tuổi qua đời trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon

Sự kiện âm nhạc Halloween Strike Music Festival 2022, Busan One Asia Festival 2022 hay Fanmeeting Once Halloween 3 của nhóm nhạc TWICE cũng bị hủy bỏ. Công ty giải trí SM Entertainment cũng ra thông báo hủy sự kiện Halloween thường niên và hoãn phát hành mini album của thành viên Chen (EXO) sau khi sự việc đau lòng xảy ra.

Bức ảnh được nhiều nghệ sĩ đăng tải trên trang cá nhân để chia buồn với các nạn nhân của thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon (Ảnh: Korea Times).

Diễn viên Hong Suk Chun, ca sĩ J-Hope (BTS), Luna của f(x), cầu thủ Son Heung Min... đều có những đăng tải trên mạng xã hội liên quan tới vụ việc. Diễn viên hài Sam Hammington đăng lên Instagram cá nhân bức ảnh "Pray for Itaewon" (Cầu nguyện cho Itaewon).

Thành viên J-Hope của nhóm BTS xóa loạt ảnh vui vẻ chào mừng Halloween trên Instagram cá nhân để bày tỏ nỗi đau trước thảm kịch. Trong khi nữ ca sĩ Luna - cựu thành viên f(x) đăng lên Instagram dòng chữ: "Cầu mong những người đã khuất được yên nghỉ".

Bức ảnh "Pray for Itaewon" cũng được nam diễn viên Hong Suk Chun sử dụng kèm dòng trạng thái: "Cầu mong các nạn nhân được an nghỉ. Xin hãy cầu nguyện cho họ".

Cầu thủ bóng đá nổi tiếng xứ Hàn - Son Heung Min chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi đã đọc về vụ tai nạn. Tôi hy vọng sẽ không có thêm nạn nhân nào nữa. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới họ. Tôi rất đau lòng khi nhận được tin tức này".