Năm ngân hàng cho phép thẻ căn cước công dân gắn chip rút tiền tại ATM

Cũng theo ông Dũng, hiện có 5 ngân hàng tham gia thí điểm chương trình này trong đó có BIDV, Vietinbank và Ngân hàng Bản Việt… 2 địa phương triển khai thí điểm trong giai đoạn đầu là Hà Nội và Quảng Ninh. Phía C06 cho hay, sau thời gian thí điểm đảm bảo an ninh, an toàn và lợi ích thiết thực cho người dân thì sẽ mở rộng địa bàn thí điểm và mở rộng số lượng ngân hàng tham gia đề án này.

Trao đổi với báo chí chiều ngày 20/5, ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (C06), Bộ Công an trong việc triển khai căn cước công dân gắn chip tích hợp rút tiền tại hệ thống ATM.

Căn cước công dân gắn chip tích hợp thẻ ATM sẽ được thí điểm tại Hà Nội, Quảng Ninh (ảnh minh họa)

Về mặt kỹ thuật, đại diện NHNN cho biết, hình thức thẻ căn cước công dân gắn chip rút tiền tại ATM đã tiệm cận mức an toàn tuyệt đối. Thẻ khi sử dụng tại ATM là thẻ chip, đồng thời, các thông tin nhân khẩu học, sinh trắc học như dấu vân tay cũng được lưu trữ trên hệ thống bảo mật. Do đó, tội phạm công nghệ cao nếu muốn can thiệp lấy thông tin như các thẻ từ trước đây rất khó, rủi ro hiện rất thấp.