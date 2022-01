Năm mới, vùng cam tại Cà Mau hạ nhiệt, Bạc Liêu vẫn "giới nghiêm" ban đêm

Your browser does not support the audio element.

Sáng 1/1/2022, Sở Y tế tỉnh Cà Mau có quyết định cấp độ dịch Covid-19 với quy mô cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 0h ngày 4/1, tỉnh này có 82 đơn vị cấp xã là vùng cam (trong đó có 13 ấp, khóm vùng đỏ); có 19 xã vùng vàng; không có xã nào vùng xanh.

So với quyết định một tuần trước, địa bàn đã giảm 15 xã vùng cam, tăng 15 xã vùng vàng, vẫn chưa có xã nào vùng xanh.