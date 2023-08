Nam MC nổi tiếng bị bắt vì quấy rối, xâm hại tình dục 30 phụ nữ

Trần Tuyên Dụ im lặng trước câu hỏi phỏng vấn của báo giới. Một số nguồn tin tiết lộ, vợ nam nghệ sĩ - nữ diễn viên Chu Hải Quân - sốc trước vụ việc của chồng.

Trần Tuyên Dụ sinh năm 1971, là diễn viên hài, MC nổi tiếng tại Đài Loan, Trung Quốc. Bên cạnh hoạt động giải trí, Trần Tuyên Dụ sở hữu chuỗi nhà hàng ẩm thực và thời trang lớn với khối tài sản kếch xù. Nam nghệ sĩ kết hôn với diễn viên Chu Hải Quân năm 2013 và đã có một người con.

Cảnh Trần Tuyên Dụ đến tham gia phiên tòa sơ thẩm

Theo Vietnamnet