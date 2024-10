'Nằm lòng' 6 nguyên tắc sau khi mua xe cũ để tránh mất tiền oan

Không ít người mua ô tô cũ do chưa có kinh nghiệm đã tậu phải chiếc xe bị lỗi, suốt ngày "làm bạn" với gara, khiến chủ xe lâm vào cảnh "bỏ thì thương, vương thì tội". Với những ưu điểm như giá rẻ, nguồn cung dồi dào, giao dịch nhanh chóng, ít mất giá,... xe ô tô đã qua sử dụng ngày càng được nhiều người lựa chọn. Tuy vậy, nhiều người mua ô tô cũ đã "vớ" phải những chiếc xe không như kỳ vọng, thậm chí mua phải xe lỗi, thường xuyên "nằm gara" hoặc xe dính các vấn đề về pháp lý,... khiến chủ xe lâm phải cảnh "tiền mất, tật mang". Mua ô tô cũ có nhiều ưu điểm như ưu điểm như giá rẻ, nguồn cung dồi dào, giao dịch nhanh chóng, ít mất giá,... Ảnh: Thế Bằng Trao đổi với VietNamNet, anh Dương Trung Kiên - Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Kiên Phong (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, khác với mua ô tô mới, việc "tậu" cho mình một chiếc xe cũ đòi hỏi sự kỳ công từ lúc tìm kiếm, chọn lọc, xem xét, đánh giá đến đàm phán và làm các thủ tục sang tên đổi chủ. Mỗi công đoạn này đều cần cẩn trọng bởi mua xe cũ là đã phải chấp nhận ít nhiều rủi ro. Qua kinh nghiệm hơn 10 năm theo dõi thị trường và trực tiếp mua bán hàng trăm chiếc ô tô cũ, anh Kiên đưa ra một số lời khuyên dành như sau: 1. Nói "không" với xe lỗi Anh Kiên cho rằng, khi mua ô tô với mục đích để sử dụng phục vụ gia đình và công việc thì cần tránh xa những chiếc xe đã bị tai nạn, đâm đụng, ngập nước, lỗi động cơ, hộp số,... kể cả giá có rẻ đến đâu bởi sẽ rất phiền phức, tốn kém, mất an toàn trong quá trình sử dụng về sau. Ngoài ra, những chiếc xe đã từng chạy dịch vụ, xe bị phát hiện tua đồng hồ công-tơ-mét (ODO), xe không có lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa rõ ràng hoặc chiếc xe đã chạy quá nhiều cũng không nên mua. 2. Nội ngoại thất phải đồng đều Ô tô là sản phẩm hao mòn, xuống cấp theo thời gian, do đó khó có thể đòi hỏi tình trạng xe đẹp như mới. Tuy vậy, nội ngoại thất của chiếc xe phải đồng đều, nếu có những chi tiết mới bất thường, có thể nó đã được thay thế và người mua nên đặt dấu hỏi về việc này. Xem xét kỹ về tình trạng kỹ thuật là điều bắt buộc khi mua ô tô cũ. Ảnh: Hoàng Hiệp 3. Đi xem nhiều xe để có sự so sánh Khi mua xe ô tô cũ, người mua thường bị người bán "thôi miên" bởi những lời giới thiệu có cánh về chiếc xe. Lúc này người mua chỉ chú ý đến những điểm mạnh mà ít quan tâm đến những thiếu sót, hạn chế. Thậm chí rất dễ "chốt" vì sợ nếu không mua ngay sẽ hết. Lúc này cần tỉnh táo, tránh đưa ra quyết định quá vội vàng. Đồng thời, nên liên hệ đi xem nhiều chiếc khác nhau để có sự so sánh về chất lượng và giá cả một cách khách quan nhất. 4. Đừng ngại lái thử Thử trải nghiệm vận hành là một trong những điều bắt buộc khi mua xe cũ. Ngay cả bạn là lái mới và cảm thấy mất tự tin khi cầm vô lăng cũng hãy mạnh dạn ngồi lên ghế lái và điều khiển xe. Nên lái thử ở nhiều địa hình khác nhau như đường phố, đường trường và loại đường xấu gồ ghề để có trải nghiệm và đánh giá chính xác nhất. Lái thử giúp chúng ta cảm nhận được cụ thể hơn cảm giác lái của chiếc xe cũng như test kỹ các chức năng. Ảnh: Hoàng Hiệp 5. Đảm bảo pháp lý "sạch" Thực tế cho thấy, nhiều chiếc xe được rao bán nhưng giấy tờ không đầy đủ, xe thuộc diện tịch thu của ngân hàng, thậm chí là xe trộm cắp, "chồng xác", dùng giấy tờ giả hoặc không có giấy tờ,... Đây cũng là những trường hợp cần tuyệt đối tránh xa bởi rất phiền phức và rủi ro. Để hạn chế điều này, nên tránh mua bán "trao tay" mà cần yêu cầu bên bán rút hồ sơ và đăng ký lại về tên chính chủ theo quy định. Nếu có thể, nên mua lại xe của người quen, đã biết rõ lai lịch của xe hoặc tìm đến những cơ sở bán xe cũ uy tín, có cam kết và bảo đảm về nguồn gốc và chất xe. 6. Đàm phán để có giá hợp lý Khi đã "chấm" một chiếc xe nào đó, công đoạn đàm phán để có mức giá hợp lý cũng cực kỳ quan trọng. Khi đàm phán, nên dựa vào những điểm trừ của xe như hỏng hóc nhỏ hay các lỗi khiếm khuyết về nội ngoại thất để làm cơ sở giảm giá. Người bán luôn muốn đẩy thật nhanh, do vậy người mua cũng nên thể hiện thiện chí sẵn sàng đặt tiền nếu được giá. Anh Kiên cũng cho rằng, nếu là người ít kinh nghiệm, nên tìm mua xe ở những showroom ô tô đã qua sử dụng lớn, uy tín, có cam kết rõ ràng. Ngoài ra, khi đi mua ô tô cũ, nên nhờ một người bạn có am hiểu về xe hoặc thợ quen cùng đi để kiểm tra, đánh giá và đưa ra những tư vấn chính xác nhất.