Nam kỹ sư vội rời đi làm sau khi cứu người đuối nước

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 23/3, em T.V. (18 tuổi, quê xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) trên đường đi học không may xảy ra tai nạn và rơi xuống sông Đào (đoạn qua xã Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An). May mắn nạn nhân được một kỹ sư xây dựng ứng cứu kịp thời, không bị đe dọa sức khỏe.

Anh Nguyễn Văn Bài (người đứng) lao xuống sông cứu nữ sinh bị đuối nước (Ảnh: N. Thanh)