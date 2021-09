Nắm kênh bán hàng mạnh, nhưng Thế Giới Di Động vẫn bán hàng trên Tiki, Shopee

“Các kênh thương mại điện tử đang dần phổ biến với người dân, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh. Do đó việc đưa hàng hoá lên hai sàn lớn giúp chúng tôi tiếp cận được nhóm đối tượng khách hàng mới hơn”, ông Hiểu Em giải thích.

Theo báo cáo của iPrice về thương mại điện tử, trong quý 2/2021, Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh lần lượt chiếm hai vị trí nhì, ba về lượt truy cập tại Việt Nam, chỉ đứng sau Shopee. Với lượng truy cập 36 triệu lượt/tháng, Thế Giới Di Động đứng trên Lazada (20,4 triệu lượt) và Tiki (17,1 triệu). Tuy nhiên, Shopee vượt khỏi nhóm này với lượng truy cập 72,97 triệu lượt/tháng.

Rõ ràng Thế Giới Di Động nhìn thấy được lượng khách hàng lớn đang có mặt trên các trang thương mại điện tử và muốn tận dụng nhóm này. Nhất là trong bối cảnh gần 2.000 cửa hàng của họ phải đóng cửa trên toàn quốc từ giai đoạn cuối tháng 7 để phòng dịch.

Riêng tháng 7, doanh thu online của hai chuỗi bán lẻ đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ nhưng giảm 17% so với tháng 6 do siết chặt hoạt động giao hàng tại một số địa phương. Bị hạn chế bán lẻ, người mua chuyển hướng sang mua online nhiều hơn, dẫn đến doanh thu trực tuyến trong tháng 7 của hai chuỗi chiếm 19% tổng doanh thu.

Những yếu tố kể trên rõ ràng tạo ra động lực nhất định khiến Thế Giới Di Động phải tìm thêm các kênh phân phối trên Internet.