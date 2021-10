Nam Idol được mừng sinh nhật rất khủng: Lọt top trending Twitter thế giới và hơn 80 quốc gia!

"Chúc anh sinh nhật tuổi 30 vui vẻ. Thuận thuận lợi lợi tiến về phía trước."

"Chiến Chiến nguyện anh một đời bình bình an an, hy vọng mỗi ngày vui vẻ an nhiên đều ôm trọn lấy anh."

"Chúc Chiến Chiến sinh nhật vui vẻ, 30 tuổi mà nhìn như 20 vậy người đâu mà trẻ lâu, nhìn khí chất cũng ngày càng thành thục quyến rũ hơn rồi."