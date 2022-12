Nam hành khách giấu ma tuý ở bắp chân tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 30/11, tại điểm kiểm tra an ninh hành lý xách tay sảnh A - ga đi quốc nội (sân bay Tân Sơn Nhất), nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, Đội An ninh soi chiếu quốc nội trong khi đang thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại khu vực bắp chân bên phải của một nam hành khách có tên Hoàng Q.V.