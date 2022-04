Nam hành khách dùng giấy phép lái xe giả đi máy bay

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra giấy tờ tùy thân tại khu vực soi chiếu an ninh, nhân viên an ninh sân bay phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trên GPLX của nam hành khách nên dừng thực hiện việc hoàn tất thủ tục an ninh.

Lực lượng an ninh kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách đi máy bay (Ảnh: NQ).