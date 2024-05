Nam hành khách bỏ quên ví chứa hơn 160 triệu đồng tại sân bay Nội Bài

“Tôi tức tốc quay lên sân bay với hy vọng mong manh là mong các nhân viên sân bay nhặt được, còn không thì chấp nhận mất vì nơi tôi để quên là khu vực công cộng, lại vào nửa đêm…”, anh N.V.N kể lại.

May mắn là vào khoảng 23h45 ngày 11/5, anh Nguyễn Anh Tú, đội An ninh sân đỗ ô tô,Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã nhặt được chiếc ví.