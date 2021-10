Nam Goong Min và Ji Sung 2 ông hoàng 'gánh phim' trong năm 2021

Bên cạnh đó, dù mang tiếng là nữ chính nhưng vai diễn Seo Soo Yeon do Park Ha Sun thủ vai lại chết ngay từ tập 6 và không có đóng góp gì nhiều cho phim. Bản thân Park Ha Sun cũng nhận vô vàn chỉ trích vì diễn xuất đơ cứng của mình.

The Veil cũng đã tạo được những ấn tượng nhất định và thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, có thể nói phim đã không đạt được đúng kỳ vọng và mong chờ. Phim có rating không quá thấp, trung bình 7-8%, nhưng có lẽ để đạt được mức rating này chính là nhờ công "gánh phim" khá lớn của Nam Goong Min.

The Veil kể về câu chuyện đi tìm lại trí nhớ và tìm ra những bí mật đằng sau Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của đặc vụ Han Ji Hyuk (Nam Goong Min thủ vai).

Bộ phim The Veil (Mặt Trời Đen) do Nam Goong Min đảm nhận vai chính vừa kết thúc hôm 23/10 sau 12 tập.

Ngoài ra, The Veil cũng gặp phải đối thủ cạnh tranh quá mạnh là One The Woman (Nữ Thanh Tra Tài Ba) của Honey Lee khiến phim không thể bứt phá.

Nếu không có Nam Goong Min có lẽ The Veil sẽ trở thành một "bom xịt" của năm 2021.

Cùng chung cảnh ngộ "cân phim" với Nam Goong Min trong năm 2021 là Ji Sung trong bộ phim The Devil Judge (Thẩm Phán Ác Ma) lên sóng vào tháng 7 trên đài tvN.