Nằm gọn dưới nanh vuốt sư tử, linh dương thoát chết theo kịch bản khó ngờ

Góc quay tiếp tục hướng về phía con sư tử ở gần đó để thấy nó vẫn dửng dưng, và chẳng hề đoái hoài tới linh dương nữa. Dường như sư tử đã quyết định kết thúc cuộc đi săn theo một kịch bản khó tin.

Một số bình luận cho rằng sự có mặt của các du khách ở quá gần đã khiến sư tử cảm thấy bị đe dọa, và bỏ dở bữa ăn. Cũng có ý kiến cho rằng sư tử dường như đã no nê, và chỉ đi săn theo bản năng, chứ không hề mang chủ đích giết mồi.

Trong văn hóa phương Tây, chúng được mệnh danh là "chúa tể rừng xanh" (king of the jungle) hay "vua của muôn thú" (king of beasts). Chúng cũng là loài có tập tính xã hội nhất trong tất cả các loài mèo hoang dã thông qua việc sống trong các nhóm cá thể có chung huyết thống và đi săn cùng nhau.