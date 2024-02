Nam Em từng kể chuyện buồn thời đi học ám ảnh 2 chị em cô đến tận lúc trưởng thành: Đây cũng là nỗi đau của rất nhiều đứa trẻ

Nam Em hiện là cái tên gây sóng gió nhất thời điểm hiện tại. Mọi câu chuyện về Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015 đều được dân tình quan tâm. Bên cạnh những câu chuyện gây tranh cãi thì một câu chuyện cũ về hai chị em Nam Anh - Nam Em cũng được chú ý lại. Bởi đây không phải là câu chuyện chỉ xảy ra riêng trong gia đình cặp sinh đôi này mà còn xảy ra trong nhiều gia đình khác.

Thời đi học ám ảnh của Nam Anh - Nam Em vì luôn bị so sánh với nhau



Vài năm trước, khi xuất hiện trong chương trình "Thiếu niên nói", Nam Anh và Nam Em từng chia sẻ về những áp lực phải chịu thời còn cắp sách đến trường. Được biết, hai chị em học chung trường đến hết cấp 2, lên tới cấp 3 thì không còn học chung. " Vì lý do là tối ngày bị so sánh hoài, tối ngày bị so sánh với nhau", Nam Em kể lại.

Người đẹp chia sẻ thêm: "Hễ điểm số dưới một con số là bị so sánh. Tức quá, không, tôi phải thi khác trường với bả. Mình thi vào trường với số điểm đầu vào thấp hơn cũng bị so sánh". Hai chị em thường bị hỏi những câu như "Ai học giỏi hơn", "Ai đẹp gái hơn",... Nam Em khi đó đã rất tủi thân khi vừa bị chê không học giỏi bằng, vừa bị chê đen, mắt xấu hơn chị.