Nam Em tiếp tục 'bất chấp' cover dù miệng nói sợ bị đánh bản quyền

Tình trạng oái ăm này của Nam Em không phải là chưa diễn ra, trước đó, khi nổi rần rần với Đế Vương thì clip của Nam Em cũng đã bị "bay màu" một lần. Đây là chuyện thường gặp với các clip hát nhạc cover đã đăng ký bản quyền.

Có thể thấy, dù nhờ fan giải cứu Đơn Phương bằng cách không chia sẻ nhiều thì chính Nam Em lại rất "cố chấp" với ca khúc này. Cô mang Đơn Phương đi khắp tất cả các mặt trận để khoe giọng hát.

Bằng chứng là vào ngày 2/4, Nam Em lại lần nữa hát Đơn Phương trong hậu trường cuộc thi nhan sắc cô đang chinh chiến - Miss World Việt Nam. Âu cũng là do cô nàng hợp ca khúc quá, nhưng nếu cứ nổi hoài trên MXH thì sao fan giải cứu Đơn Phương cho được đây Nam Em ?