Nam Em thanh minh về sự cố 'dở khóc dở cười' khi hát live

Mới đây, khi livestream giao lưu với người hâm mộ, Nam Em cũng có dịp thể hiện ca khúc Ít Nhưng Dài Lâu - một bài hát cũng đình đám không kém trên Tik Tok thời gian qua.

Trong đoạn clip, có thể thấy Nam Em xuất hiện với trang phục thoải mái và đơn giản hết mức. Diện mạo đơn giản cũng một phần là Nam Em muốn khán giả có thể tập trung lắng nghe giọng hát một cách hiệu quả nhất.