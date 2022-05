Nam Em 'lì đòn' cover nhưng lần này netizen chê rung lạc cả giọng

Mới đây, Nam Em lại tiếp tục cover ca khúc nổi tiếng Tay Trái Chỉ Trăng lời Việt, nhưng khác với những cơn mưa lời khen trước đó phần thể hiện này của Nam Em gặp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Your browser does not support the video tag.

Nam Em cover Tay Trái Chỉ Trăng

Xuất hiện trong outfit đỏ rực cầu kì, Nam Em theo phong cách quyến rũ, sang trọng nhận về nhiều lời khen visual. Nhưng giọng hát của nàng hậu lại không được lòng netizen như trước.

Theo đó, khán giả cho rằng Nam Em thiếu đi "chất" của Tay Trái Chỉ Trăng. Do ở một số nốt cao, giọng Nam Em trở nên chói và khiến những ai có tai nhạy cảm cảm thấy khó chịu. Bên cạnh đó, còn có ý kiến cho rằng những động tác phiêu của Nam Em cũng bị dư thừa và làm phá đi sự tao nhã nên có của Tay Trái Chỉ Trăng.