Nam Em lên tiếng khi bị chỉ trích đùa giỡn, không nghiêm túc khi hát

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, trong đêm nhạc, người đẹp đã trình bày loạt ca khúc được chuẩn bị sẵn, cũng như cover lại các bài hát đang thịnh hành hiện tại.

Đáng chú ý, Nam Em nhắc đến những ý kiến trước đó của cộng đồng mạng cho rằng cô nàng có thái độ không nghiêm túc trong đêm hát cùng Chu Thúy Quỳnh, khi đã liên tục có những hành động giỡn hớt, ảnh hưởng đến người song ca cùng mình.