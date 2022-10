Nam Em lên tiếng chuyện được 'đẩy thuyền' với Bạch Công Khanh

Trước đó, khi Nam Em trở thành khách mời đặc biệt xuất hiện trong series âm nhạc Khanh’s live, Bạch Công Khanh đã chia sẻ rằng cô sở hữu vẻ đẹp khiến người đối diện dễ có cảm tình. Việc liên tục hợp tác cùng nhau cho thấy Bạch Công Khanh và Nam Em là cặp đôi rất ăn ý.

Được biết đây không phải là lần duy nhất Nam Em và Bạch Công Khanh bị đồn thổi "hẹn hò".

Trong một lần hợp tác ở dự án phim Nhà Không Bán hay đóng chung MV New Year With You, cả hai bị netizens soi ra loạt khoảnh khắc tình tứ, liên tục có những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau.