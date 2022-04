Nam Em lặp lại thành tích 'vắt kiệt hit thiên hạ' của Văn Mai Hương?

Ngày 27/3, Nam Em có một minishow tại Đà Lạt



Nam Em và Bạch Công Khanh tại đêm nhạc phòng trà vào ngày 30/3

Mới đây nhất, Nam Em bị tố sử dụng nhạc cover với các mục đích thương mại không xin phép. Sau đó, Nam Em lên tiếng xin lỗi Tóc Tiên, nhạc sĩ Kai Đinh (thông qua công ty) và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Sự việc này cũng là một bài học lớn cho Nam Em và cả ê-kíp của cô nàng.

Nhìn Nam Em của hiện tại, netizen bỗng nghĩ ngay đến cách Văn Mai Hương từng "vắt kiệt" hit của người khác từ quán bar ra phòng trà, từ Hà Nội lên Đà Lạt hồi tháng 6/2021.

Cụ thể, Văn Mai Hương từng lạm dụng bản cover Always Remember Us This Way của Lady Gaga đi diễn ở khắp nơi, nhiều đến mức người ta tưởng đây là ca khúc "chính chủ" Văn Mai Hương.