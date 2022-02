Nam Em khuấy đảo Top Trending, antifan ai nấy gọi nhau 'quay xe'

Mới đây, cộng đồng mạng vô cùng thích thú trước video Nam Em cover bài hát Đơn Phương của nam ca sĩ Đào Bá Lộc. Bài hát của Nam Em được ví như lời tâm sự của cô gái yêu đơn phương vừa du dương vừa thánh thót.

Dù bị so sánh với bản gốc của Đào Báo Lộc nhưng giọng hát của Nam em cũng chất lượng không kém. Bằng giọng hát nội lực, ngọt ngào, da diết, cô nàng gây dấu ấn mạnh mẽ cho người nghe.

Video ngay lập tức tạo cơn sốt khi ra mắt, sau vài ngày đã nhận được gần 3 triệu view. Tiếp đó, MV liên tục leo lên những thứ hạng tốt và cán mốc hạng 2 Top Trending. Không chỉ có sức ảnh hưởng trên YouTube, bản cover này còn chiếm lĩnh TikTok những ngày qua, những video đăng tải lại cũng đạt hàng ngàn lượt xem.