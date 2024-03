Nam Em gây sốc với cảnh leo ra ban công lúc đang livestream

Theo đó, Nam Em bật chế độ phát trực tiếp nhưng không nói chuyện, cô bất ngờ tiến ra ngoài cửa và leo khỏi ban công. Sau đó, người đẹp quê Tiền Giang không quay vào nhà.

Phía ban công của Nam Em cách mặt đất khá cao, nhiều người cảm thấy vô cùng lo lắng trước hành động nguy hiểm của cô nàng. Thậm chí, khán giả còn đặt câu hỏi vì sao Nam Em lại có hành vi kỳ lạ như vậy?

Your browser does not support the video tag.

Nam Em bất ngờ leo ban công khi đang livestream.

Ngay sau đó, Nam Em cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Họ ném em vào bầy sói, Hãy quay trở lại khi đã là con đầu đàn". Chia sẻ của Nam Em được cư dân mạng quan tâm và phân tích với nhiều ẩn ý.