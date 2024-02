Nam Em được gia đình chồng mời về ở nhà rộng thênh thang, lộ mức cát-xê cực khủng

Sau đó, ông còn có dự định quay từng phòng và không gian nhà ở Hải Phòng cho Nam Em xem. Tuy nhiên, chồng sắp cưới của cô đã ngăn cản, cho rằng mạng xã hội phức tạp và không nên chia sẻ. Song qua một số góc quay được hé lộ trên livestream cũng phần nào thấy được sự sang trọng, khá giả của gia đình chồng sắp cưới Nam Em.

Trong một livestream khác, chồng sắp cưới của Nam Em còn tiết lộ mức cát-xê cực khủng trên dưới 100 triệu đồng của cô. Anh cho biết: "Công khai giá show trên này luôn cho mọi người biết, nhưng cũng có lúc giá sẽ cao hơn, có thể là 140 triệu. Bởi vì có một số anh em làm bầu show thì người ta nhận từ tôi 100 triệu thì họ vẫn báo lên 120, 130 triệu. Khi họ nhận 120, 130 triệu mà mọi người liên hệ với tôi trực tiếp thì tôi sẽ báo lên một giá cao hơn.