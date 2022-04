Nam Em đọ giọng có qua nổi đàn anh Khánh Phương?

Mới đây, cư dân mạng lại xôn xao khi xuất hiện clip so sánh Nam Em và ca sĩ Khánh Phương cùng cover ca khúc này.

Với chất giọng trầm khàn đặc trưng đã trở thành thương hiệu, Khánh Phương cũng nhận được nhiều lời khen cho màn cover Đế Vương. Nam ca sĩ mang đến màn trình diễn thực sự ăn khớp với tinh thần nhẹ nhàng và trầm buồn vốn có của bài hát.