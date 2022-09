Nam Em 'đánh yêu' Bạch Công Khanh ngay trên sân khấu

Nhưng điều đáng chú ý là khi Bạch Công Khanh bất ngờ nhận được một bó hoa màu tím khá to đến từ FC và lập tức buông lời trêu ghẹo Nam Em: "Ê em, có hoa màu tím nữa nè!".

Sau khi đóng chung phim Nhà Không Bán, Nam Em - Bạch Công Khanh đã liên tục dành cho những cử chỉ, hành động đầy thân thiết.

Không chỉ quay cùng nhau MV New Year With You, mà khi đi biểu diễn thì Nam Em và Bạch Công Khanh cũng đều để lộ biểu hiện luôn kè kè bên cạnh nhau chẳng rời nửa bước. Chính điều này khiến cho những đồng thổi về tình cảm dấy lên liên tục.

Hy vọng lần này sẽ có "một chiếc thuyền" showbiz sớm cập bến cho dân mạng khỏi bõ công "chèo" mãi nào!

Thu Hà

Theo VietNamNet