Nam Em bị tố cover hit độc quyền Tóc Tiên, up lên rồi mới xin phép

Cụ thể ca khúc Mình Yêu Đến Đây Thôi do Kai Đinh sáng tác cho Tóc Tiên vẫn còn trong thời hạn độc quyền ghi âm, ghi hình, biểu diễn. Tuy nhiên, cô nàng Hoa khôi đã cover ca khúc này tại một đêm nhạc riêng và đăng tải lên YouTube.

Clip Nam Em hát "Mình Yêu Đến Đây Thôi"

Kai Đinh cũng bức xúc cho biết Nam Em đăng tải đoạn clip vào lúc 8 giờ tối nhưng đến mãi 8 giờ 4 phút, phía Nam Em mới gửi email xin phép tác giả. Với nhạc sĩ xho đây là một hành động "chữa cháy", thiếu chuyên nghiệp, mang tính "thông báo" hơn là "xin phép".